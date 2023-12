Toekomst Dickens-Kerstmarkt aan 'zijden draadje'

zo 26 november 2023, 13.15 uur

BUITENPOST - Het einde van de inmiddels bekende Dickens-kerstmarkt in Buitenpost is mogelijk in zicht. De bijzondere kerstmarkt kent een jarenlange traditie maar er is een organisatorisch probleem.

Dit jaar gaat de Kerstmarkt in elk geval niet door en moeten de Buitenposters het doen met twee kleinere kerstmarkten.

Help

Als enig overgebleven bestuurslid van de Kerstmarkt Buitenpost doet Janna Weening nu een oproep. "Help ons! Samen kunnen we onze schouders eronder zetten en december volgend jaar weer een fantastische Kerstmarkt neerzetten."

Alleen

Na de succesvolle kerstmarkt van vorig jaar besloten drie leden van het Kerstmarkt-bestuur ermee te stoppen. Weening benaderde meerdere mensen maar uiteindelijk staat ze er tot op heden alleen voor.

"Zelfs nu twee kleine kerstmarkten worden georganiseerd merken wij dat velen het erg jammer vinden dat de echte Dickens-kerstmarkt in Buitenpost dit jaar niet doorgaat..." schrijft Weening op Facebook. "En dat is het natuurlijk ook. Ik blijf mij inzetten voor dit bijzondere feestje voor ons dorp."

Mensen nodig

De ondernemersvereniging BCB-R en Plaatselijk Belang hebben inmiddels hun steun gegeven maar de organisatie van een Dickens-kerstmarkt vraagt om meer. Weening hoopt dat er snel mensen zijn die zich melden. "De ervaring en middelen zijn er om zo weer los te kunnen. Alleen de bemensing is nog niet compleet...."

Mensen kunnen contact opnemen via kerstmarktbuitenpost@gmail.com

Poll: Einde van de Dickens-kerstmarkt in Buitenpost?