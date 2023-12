Deze man pint met pinpas van vermiste Waliou (14)

wo 22 november 2023 14.29 uur

DRACHTEN - De politie is op zoek naar de man die in oktober van dit jaar heeft gepind met den pinpas van de 14-jarige Waliou Nassirou uit Drachten.

De man haalde op 8 oktober om 15.55 uur bij geldautomaat aan de 1e Middellandstraat in Rotterdam geld uit de muur. De politie wil graag weten wie deze man is.

Waliou wordt sinds 8 oktober vermist. Omstreeks 10.00 uur zou hij vanuit Drachten naar Groningen of Leeuwarden zijn vertrokken. Sindsdien is hij niet meer gezien. Mogelijk is hij met het openbaar vervoer in de richting van Rotterdam vertrokken, waar ook met zijn pinpas is gepind door de man op de foto.

"Deze man hoeft niets met de vermissing te maken te hebben. Mogelijk gaat het om een vriend, familielid of kennis, dat is vooralsnog onbekend. Wij komen wel heel graag met hem in contact, omdat hij mogelijk meer weet over waar Waliou nu is en/of hoe het met hem gaat." zo laat de politie weten.

Weet u wie de man op de foto is? Geef uw tip door via 0800-6070 of via de site van de politie.