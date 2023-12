Karakteristyk-prijs voor Age Veldboom van Skûtsjemuseum

di 21 november 2023 15.35 uur

BURGUM - Tijdens een feestelijke avond in De Pleats in Burgum deelde de stichting Karakteristyk Tytsjerksteradiel prijzen uit aan zogenaamd 'Sprekend erfgoed'.

De stichting ging op zoek naar wie het beste het erfgoed van Tytsjerksteradiel op de kaart heeft gezet. Er waren zeven inzendingen die erg divers van aard waren.

Zo waren er dorpsgidsen genomineerd, historische routes, musea en zelfs levend erfgoed in de vorm van oude huisdierrassen. Sprekender kon haast niet. De kandidaten presenteerde hun inzending in de vorm van een pitch.



De driekoppige vakjury, Martin Cnossen, Doeke Fokkema en Mirjam Pragt hadden zich over de aanmeldingen gebogen en vonden het Skûtsjemuseum in Earnewâld de meest in het oog springende als het gaat om 'Sprekend erfgoed'.

De genomineerden voor de Karakteristykpriis 2023 waren dit jaar naast het Skûtsjemuseum de historicus en schrijver Jan Stavinga, de historische route van dorpsbelang Jistrum, de historicus en schrijver Jan van der Zwaag, de rondleidster Gryt van der Polder van de kerk van Aldtsjerk, de hoenderclub van de volière van Vijversburg te Swarteweisein, en Rompaad te Eastermar.

Aan het einde van de avond heeft Teake Offringa van bouwbedrijf Swart de prijs van 500 euro uitgereikt aan Age Veldboom van het Skûtsjemuseum. Age Veldboom benadrukte dat deze prijs een aanmoediging is van de meer dan 50 vrijwilligers die het museum draaiende houden.

Met het uitreiken van de prijs wil de stichting de aandacht richten op het werk dat personen of organisaties verrichten om de historie van Tytsjerksteradiel aan jong en oud te laten zien.

