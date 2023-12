Opeinde: verkiezingen zitten Sinterklaas in de weg

di 21 november 2023 15.19 uur

OPEINDE - De kinderen van Opeinde moeten dit jaar extra veel geduld hebben. De landelijke verkiezingen zitten namelijk in de weg.

Traditiegetrouw komt de stoomboot van Sinterklaas, al decennia lang, op de woensdagmiddag het Peinder Kanaal binnenvaren.

Dit jaar is er echter een kink in de kabel gekomen. Het dorpshuis is woensdag 22 november ingericht als Stembureau voor de landelijke verkiezingen. Daardoor kan het feest met Sinterklaas daar woensdag niet gevierd worden.

Verkiezingen verzetten, dat kon natuurlijk niet

Dus de kinderen wachten, met een klein verdriet

Zeven nachtjes langer, dan komt Sint eraan

Op 29 november, zal het feest wel doorgaan

Na overleg tussen de Activiteitencommissie Opeinde en Sinterklaas werd duidelijk dat de goedheiligman de woensdag-traditie niet wil vebreken. Hij werd in 2004 al verbannen uit restaurant Vislust (huidige Golden Wokpaleis Opeinde), heeft daarna jaren op zijn stoel gezeten in de gymzaal en heeft nu sinds 2010 een warm welkom in het dorpshuis.

De verkiezingen verplaatsen was natuurlijk geen optie, dus is er in overleg met Sinterklaas besloten dat de kinderen in Opeinde 7 nachtjes langer moeten wachten. Op woensdagmiddag 29 november om 14.15 uur zal de stoomboot van Sinterklaas dan eindelijk Opeinde binnenvaren.

Na ontvangst met zingende kinderen, gaat Sinterklaas met zijn Pieten in optocht naar dorpshuis de Wringe. Hier viert hij met de kinderen een feestje en deelt hij kadootjes uit. Vanaf 15.45 uur zal hij nog een rondrit maken door het dorp.