Kinderen planten 1850 bollen op gemeentelijke begraafplaats

ma 20 november 2023 17.21 uur

BURUM - De kinderen van groep 7-8 van cbs Op de Hoogte van Burum hebben vrijdag 1850 bollen geplant. En wel op een hele bijzondere plek: de gemeentelijke begraafplaats in Burum.

Projectcoördinator Jan Tiede Bouma van NME De Klyster begeleidde de plantactie samen met Theo van der Horn van de gemeente Noardeast Fryslân.

In het voorjaar zullen de bollen al vroeg bloeien en voedsel geven voor de eerste insecten, zoals bijvoorbeeld hommels. Op dat moment start ook het educatieproject Biodiversiteit op Begraafplaatsen.

Noardeast-Fryslân werkt aan meer biodiversiteit, ook op haar 9 gemeentelijke begraafplaatsen.

Samen met De Klyster wordt in het voorjaar van 2024 door leerlingen van cbs Op de Hoogte Burum en CBS De Rank in Mitselwier biodiversiteit in kaart gebracht en gaan de kinderen in actie. Zo helpen ze mee om de begraafplaatsen een mooiere plek te maken voor dieren, insecten en mensen.

Het basisschool project heet Biodiversiteit op Begraafplaatsen. Gastlessen, zelf bouwen aan biodiversiteit (o.a. bijenhotels, egelverblijven, vogelhokjes, vleermuiskasten) en filosoferen over het leven en de dood (de levenscyclus), zijn onderdelen van dit bijzondere educatieproject van NME De Klyster. Het project start voorjaar 2024.

FOTONIEUWS