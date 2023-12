Twee Friese vertalingen van George Orwell verschenen

za 18 november 2023 10.18 uur

LEEUWARDEN - De klassiekers Animal Farm en 1984 van George Orwell zijn nu ook beschikbaar in het Fries. De Friese Utjouwerij Regaad heeft de Friestalige boeken recentelijk uitgebracht met de namen Bistespul (Animal Farm) en 1984.

Regaad wil met deze dubbeluitgave zijn tienjarig jubileum als uitgever van Friese vertalingen vieren.

Bistespul is een komische dierenfabel met een serieuze ondertoon. Op een boerderij nemen de dieren de macht over en verdrijven de boer en zijn knechten van het erf. Maar betekent dit ook dat hun wereld daar nu beter wordt? Of blijven bazen altijd bazen? Orwell houdt de mens een pijnlijke spiegel voor. "Alle bisten binne gelyk, mar guon bisten binne geliker as oaren…"

De roman 1984 verscheen gauw na Animal Farm, in 1948. Opnieuw is het een aanklacht tegen de tirannie. Maar Orwell vervangt nu de humor door verontrustende, bijtende toekomstbeelden… Er heeft een Derde Wereldoorlog gewoed. De nieuwe superstaat die eruit voortgekomen is, heeft z’n greep op de burger tot in het extreme verstevigd.

Big Brother is watching you, aldus Orwells bekende spreuk. Een wereld vol verraad, foltering en angst. Kan de liefde overwinnen, het systeem vernietigen en de mensheid redden? Orwells 1984 is de aartsvader van de dystopische toekomstroman geworden.

Ammerins Moss-De Boer heeft beide boeken schitterend vertaald en Sytse van der Zee illustreerde ze subliem in kleur. De boeken vormen een dubbeluitgave maar zijn ook gewoon los te krijgen, via de Friese boekhandels en de webshop op www.regaad.nl.