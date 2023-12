Vrachtwagen belandt in sloot langs A7

vr 17 november 2023 17.04 uur

TERWISPEL - Een vrachtwagen is vrijdagmiddag langs de A7 bij Terwispel in een sloot beland. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend.

De politie, brandweer, ambulance en Rijkswaterstaat kwamen met spoed ter plaatse. Door Rijkswaterstaat is een rijstrook afgesloten, dit zorgt voor een file vanaf Drachten.

Volgens de ANWB staat er inmiddels een file van zes kilometer. Of de chauffeur gewond is geraakt, is onduidelijk. Een berger zal de vrachtwagen later gaan bergen.