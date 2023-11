Jongen (19) ernstig gewond bij bedrijfsongeval in Dokkum

do 16 november 2023 19.30 uur

DOKKUM - Een 19-jarige jongen is donderdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een bedrijfsongeval aan de Holwerderweg in Dokkum. Drie ambulances, de politie en de traumahelikopter kwamen ter plaatse.

Bij een werklocatie van Dokwurk was een jongen gewond geraakt toen hij bezig was met een papiercontainer. Op het moment toen hij iets uit de container zou halen, ging de stamper aan, die het papier bij elkaar knijpt.

De ter plaatse gekomen traumahelikopter landde bij een ander bedrijf aan de Fortuinweg om een arts te brengen.

Het slachtoffer is ter plaatse behandeld door het ambulancepersoneel en een de trauma-arts. De jongen is daarna onder begeleiding van de trauma-arts per ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen.

FOTONIEUWS