Sinterklaas Sprookje Drachten speelt 'De Wolf en…!?'

do 16 november 2023 10.00 uur

DRACHTEN - Het 77e Sinterklaas Sprookje staat weer voor de deur. Een geheel nieuwe voorstelling onder leiding van een oude bekende van het Sprookje. Oud-speler Kees van der Werff keert terug en regisseert dit jaar het 77e Sprookje.

Nog een paar nachtjes slapen en dan is Sinterklaas eindelijk weer in het land. De Sint heeft ongetwijfeld weer een drukke agenda tot aan Sinterklaasavond. In Drachten is iedereen blij dat hij samen met één van zijn Pieten weer tijd heeft vrijgemaakt om alle voorstellingen van het Sinterklaas Sprookje Drachten met een bezoekje te vereren.

Het is ruim 20 jaar geleden dat Kees van der Werff heeft meegespeeld met het Sinterklaas Sprookje Drachten. Kees heeft warme herinneringen aan die periode. In de laatste jaren heeft Kees als leerkracht bij School Lyndensteyn in het publiek gezeten tijdens één van de voorstellingen en toen kwam ineens de vraag of hij de regie wilde oppakken van het 77e Sprookje.

Niet alleen de regie, maar ook het bedenken van het verhaal! Er volgde een gretige \'ja!’ en na meerdere hardloopsessies kwamen de ideeën naar boven en daar is \'De Wolf en…!?’ uit voort gekomen.

Een sprookje dat gaat over een wolf? Dat kan maar één ding betekenen: problemen! Een logische gedachte, want in alle verhalen waarin hij voorkomt wil de wolf alles en iedereen opeten. Zijn grote bek en scherpe klauwen maken hem niet geliefd.

Meestal zorgt een jager of boswachter ervoor dat de wolf uitgeschakeld wordt en het sprookje kan eindigen met: ...en ze leefden nog lang en gelukkig! Maar of dat in dit sprookje ook de laatste zin zal zijn? Een Sprookje met biggetjes, geitjes, kapjes en vooral veel muziek en humor.

Donderdag 23 november en vrijdag 24 november spelen we \'De Wolf en…!?’ in totaal vier keer voor 21 verschillende scholen uit de gemeente Smallingerland en omstreken. Dat betekent dat er behoorlijk wat

kinderen de wondere wereld van theater in stappen en het 77e Sinterklaas Sprookje gaan zien. Een unieke ervaring.

Daarnaast verwelkomen wij ook dit jaar weer gezinnen vanuit Stichting D0k16. Deze stichting helpt kinderen en jongeren uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben door het aanbieden van praktische hulp.

Op vrijdag 24 november om 19.30 uur is de voorstelling voor het algemene publiek. Sint & Piet én alle vrijwilligers van het Sinterklaas Sprookje Drachten staan klaar om ook voor jullie een mooie voorstelling neer te zetten.

Kaarten van 17,50 euro zijn te verkrijgen via de kassa en de website van Schouwburg De Lawei.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.voosprookjedrachten.nl