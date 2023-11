Compliment voor zorg monumenten Smallingerland

wo 15 november 2023 09.33 uur

DRACHTEN - Smallingerland kan trots zijn op haar inzet voor het behoud van de na-oorlogse architectuur. De gemeentelijke monumentenlijst telt inmiddels meer dan honderd panden. Daarmee is de gemeente een van de voorlopers in Friesland.

De zorg voor cultuur- en architectuurhistorisch waardevolle gebouwen kreeg dinsdag tijdens de Ronde Tafel een compliment van twee kanten. "Dit is best iets om trots op te zijn", liet Gertjan Timmer van Hûs en Hiem aan de raadsleden en het college weten. Ook Smelne's Erfskip heeft waardering voor de inzet.

De nieuwe Erfgoedverordening in Smallingerland was reden voor Hûs en Hiem en Smelne's Erfskip om met een aantal tips en suggesties te komen. Volgens wethouder Maria le Roy had dat beter in een eerder stadium gekund, maar de raadsleden zelf vonden het geen probleem om geïnformeerd te worden.

Voorzitter Hilbrand Breuker en bestuurslid Roelof Hazelhoff van Smelne’s Erfskip, die zich voor de cultuurhistorische waarden in de gemeente inzet, zeiden zich te verbazen over het feit dat belangrijke gebieden niet in de nieuwe verordening worden genoemd. Hij noemde als voorbeeld het cultuurlandschap bij Buitenstvallaat en het uitgestrekte stelsel van wijken en sloten uit de tijd van de veenwinning rond Drachtstercompagnie.

Eerder al stelde de gemeente een landschapsbiografie op, waarin zulke gebieden zijn beschreven, vertelde Breuker, en die biografie "mag niet in de bureaulade verdwijnen".

Smelne’s Erfskip maakt zich zorgen over de handhaving en toezicht op bestaande gemeentelijke monumenten, zoals het oude gemeentehuis 't Smelnehûs dat lange tijd een horecafunctie had. "Voor dergelijke monumenten moet meer aandacht komen."

Gertjan Timmer van Hûs en Hiem benadrukte dat de aandacht ook op inpandige veranderingen moet zijn gericht. Bouw-historisch onderzoek is daarbij van belang. "Ook moet Smallingerland goed kijken wie bepaalt wat monumentaal is", aldus Timmer.