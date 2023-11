De leukste kerstversiering om de Friese straten te versieren

di 14 november 2023 15.55 uur

DRACHTEN - Kerst staat bijna voor de deur en dat betekent dus ook dat het weer tijd is om het zowel in huis als buiten huis gezellig te maken. Hoe leuk is het als jij en je buren de straat omtoveren tot een gezellige kerst straat, waarbij de huizen zijn versierd met prachtige kerstverlichting en de geur van kerstbomen je tegemoet komt? Vooral wanneer je met de hele straat aan de slag gaat met het versieren van de voortuin! Zo kun je bijvoorbeeld afspreken dat de één een enorme kerstboom in zijn of haar tuin plaatst, terwijl de ander een rendier met arreslee neerzet. Door allemaal iets anders te doen, lijkt het net alsof jullie voortuinen in elkaar zijn verweven, waardoor het nog meer sfeer geeft. Omdat we ook heel goed snappen dat de keuze enorm is, hebben we de leukste kerstversiering om de straten mee te versieren voor je op een rijtje gezet.

Zorg dat je alles met elkaar kunt verbinden

Willen jij en je buren de voortuin en ook jullie huis samen versieren? Dan is het belangrijk om te kiezen voor kerstverlichting buiten, dat je eenvoudig met elkaar kunt koppelen. Zo kunnen jullie bijvoorbeeld beide een mooie ijspegel verlichting aan de voorgevel hangen en deze vervolgens aan elkaar verbinden. Dit zorgt er niet alleen voor dat het lijkt alsof het één geheel is, maar scheelt je vaak ook een hoop extra snoeren. Zo kun je namelijk met één stekker de hele voorgevel verlichten, doordat je beide \'slingers’ aan elkaar kunt maken met een speciale IP67 aansluiting.

IJspegel verlichting voor de gevel

Wil jij je huis op een originele en ook direct ontzettend bijzondere manier versieren? Dan is IJspegelverlichting hiervoor bij uitstek geschikt. Deze buitenverlichting is namelijk niet alleen ontzettend eenvoudig te bevestigen aan de gevel van je huis, maar ook nog eens enorm sfeervol. Juist door het verschil in lengte en de warme gloed van het licht, zorg je ervoor dat je huis direct de aandacht trekt in de straat. Omdat niet ieder huis even groot is, is het in bepaalde gevallen nodig om twee of meerdere strengen te kopen, die je vervolgens met elkaar kunt bevestigen. Daarbij is het dus wel belangrijk dat je kiest voor koppelbare verlichting, zodat je één geheel creëert en dus ook maar één stekker nodig hebt.

Subtiele accenten

Niet iedereen heeft de ruimte om zijn of haar gevel of tuin te voorzien van de meest uitbundige kerstversiering. Gelukkig zijn er daarom ook genoeg mogelijkheden om je huis en tuin toch in kerstsfeer te brengen, zonder dat je hier enorm veel ruimte voor nodig hebt. Zo doen kerstkransen aan de deur of voor het raam bijvoorbeeld altijd ontzettend goed. Daarbij heb je vaak niet alleen de keuze in verschillende formaten, maar bepaal je ook of je een kerstkrans op batterij of met stekker wilt.

Vergeet je ramen niet

De ramen zijn vaak een onderbelicht stuk, om maar even in de kerstverlichting bewoording te blijven. Het leuke aan onze ramen, is dat het ons vrijwel geen praktische ruimte kost, maar het wel bijdraagt aan een stuk sfeer en gezelligheid. Hoe leuk is het om bijvoorbeeld twee grote kerststerren aan de binnenkant van de ramen te hangen en aan de buitenkant te kiezen voor een lange guirlandes? Het leukste aan guirlandes, is dat je deze, wanneer je kiest voor de juiste types, met elkaar kunt koppelen door middel van een IP67 aansluiting. Zo kun je dus één lange guirlande maken, samen met de buren.

Ga aan de slag met kerstfiguren

Wie zegt kerst, zegt natuurlijk ook een kerstman, rendier en arreslee. Hoe leuk is het dan om je voortuin en die van de buren om te toveren toch een waar kerstdorp? Zo kun je bijvoorbeeld bij jezelf kiezen voor een rendier, terwijl de buurman een prachtige arreslee in de tuin heeft staan. Helemaal wanneer het ook flink begint te vriezen en er misschien zelfs wel een kleine kans is op een elfstedentocht, is het versieren van je tuin met deze prachtige kerstfiguren natuurlijk extra leuk. Waar je alleen wel even goed op moet letten, is dat je ze aan elkaar kunt koppelen, zodat je met 1 stekker direct alle figuren kunt laten verlichten.

Zamel met de hele buurt geld in

De meeste straten hebben wel een buurtvereniging, zo is de kans dat dit in één van de vele Friese straten ook het geval is, vrij groot. Friezen staan namelijk vooral bekend om hun saamhorigheid, waardoor het dus de ideale plek is om met elkaar geld in te zamelen om vervolgens de straat te versieren. Zo is er namelijk ook geen onenigheid over wie wat nu heeft gekocht en kunnen jullie met elkaar een plan bedenken hoe jullie straat rond de feestdagen wordt omgetoverd tot een echt kerstdorp. Hoe leuk is het bijvoorbeeld dat er bij de één een grote kerstboom in de tuin staat en bij de ander een rendier in de vorm van een kerstfiguur en weer een huis verderop een paar elfjes. Dit zorgt ervoor dat het één geheel wordt, waardoor het dus ineens een hele andere straat wordt wanneer alle buiten kerstverlichting wordt aangedaan.

Plan het op- en afbreken van het geheel

Je wilt er natuurlijk niet meteen aan denken, maar kerst is ook een keer voorbij. Het is dus niet alleen belangrijk om samen een datum te prikken waarop jullie alles in kerstsferen brengen, maar ook om ervoor te zorgen dat alles weer keurig netjes wordt afgebroken. Vooral wanneer het om de verlichting gaat, is het wel zaak dat dit op de juiste wijze gebeurt en het daarna ook goed en vooral ook droog wordt opgeborgen. Zo kunnen jullie het volgend jaar zo weer van zolder halen om de straat opnieuw te versieren. Omdat het versieren wel iets speciaals is, is het leuk om er direct een gezellige aangelegenheid van te maken met de buurt. Zorg ervoor dat jullie bijvoorbeeld wat statafels neerzetten en daar onder het genot van een hapje en een drankje samen de boel kunnen optuigen.

Conclusie

Het versieren van de straat is iets om het hele jaar naar uit te kijken. Vooral wanneer jullie met de hele buurt een flinke verzameling kerstversiering hebben, zoals kerstfiguren, kerstkransen voor aan de deur en natuurlijk één of meerdere grote kerstbomen met verlichting. Het leuke aan het gezamenlijk versieren van de straat, is dat het direct zorgt voor een stukje saamhorigheid, maar ook zorgt dat de straat er prachtig uitziet in plaats van dat iedereen zomaar lukraak iets in zijn of haar voortuin zet.