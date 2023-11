Badkamerrenovatie: waarom nu het perfecte moment is om te beginnen

di 14 november 2023 14.49 uur

DOKKUM - Net zoals het renoveren van een keuken, is het renoveren van de badkamer een erg geliefde beslissing onder woningbezitters. Omdat dit een plek moet zijn waar je altijd even tot rust moet komen, is het erg belangrijk dat de stijl haarfijn op je eigen smaak aansluit. Maar de ruimte moet natuurlijk ook slim en efficiënt worden benut. En dankzij de vele betaalbare opties die er vandaag de dag zijn, is het uitvoeren van een badkamerrenovatie perfect om nu te doen. Waar je zoal op kunt letten als deze klus bij jou op de to-do list staat, lees je hier.

Je geniet van een erg fijne plek om even tot rust te komen

De badkamer, zoals een nieuwe badkamer van Brugman, is de ideale plek in huis om even heerlijk te ontspannen. Misschien laat je graag een warm bad vollopen na een lange werkdag of je springt maar al te graag onder de regendouche. De geur van een bruisbal of een schuimige douchefoam prikkelt je zintuigen, zodat je helemaal ontspannen je bed induikt of aan je welverdiende weekend start. Een luxe twist geven aan de badkamer is daarom altijd een goed idee. Hoe je dat het beste terug kunt laten komen in het ontwerp, lees je hier.

Investeer in sanitair van de hoogste kwaliteit

Een van de beste dingen die je maar kunt doen, is sanitair van de hoogste kwaliteit in huis halen. Naast dat het de sfeer en stijl van de ruimte meteen naar een hoger niveau tilt, kan de levensduur van de badkamer ook nog eens aanzienlijk worden vergroot. En investeer je in het toilet, het wastafelmeubel en de kranen in dezelfde stijl? Dan zorg je ook meteen voor veel meer eenheid en consistentie. Je krijgt meteen een goed beeld van alle mogelijke ontwerpopties als je de nodige badkamer inspiratie op gaat doen.

Het begint allemaal met een goede basis: tegelwerk dat aan de hoogste standaarden voldoet

Maar voordat je het juiste soort sanitair uitzoekt voor je badkamer, is het enorm belangrijk dat je voor de volle 100% achter de keuze voor het juiste soort tegelwerk staat. Zowel de vloer- als de wandtegels moeten mooi met elkaar in balans zijn. Maar het tegelwerk moet ook perfect passen bij de door jou beoogde woonstijl. Het beste van alles, is dat er voor de tegels enorm veel opties zijn om uit te kiezen. Dit kan variëren van neutrale vierkante tegels in een rustige tint tot aan een metrotegel in een uitgesproken en felle kleur. Weet je op dit moment al helemaal wat voor soort stijl je het liefste terug laat komen in de badkamer?

Stem het ontwerp van de badkamer nauwkeurig af op de afmetingen van de ruimte

Net zoals in onder meer de woonkamer en de keuken, maar je ook in de badkamer maar al te graag van iedere vierkante meter. Meet de ruimte dus altijd nauwkeurig op en stem daar het ontwerp perfect op af. Zo kun je bijvoorbeeld net even wat makkelijker de keuze maken voor een ligbad en/of een regendouche en wat de afmeting van het wastafelmeubel moet zijn. Laat het ontwerpen dus maar snel beginnen!

De beste badkamer inspiratie doe je in een badkamerwinkel op

De volgende stap? Dat is het brengen van een bezoek aan een badkamerwinkel bij jou in de buurt. Je krijgt hierdoor meteen een goed beeld van alle stijlen waar je voor je eigen badkamer uit kunt kiezen. Ook kan een medewerker in de winkel je altijd alles vertellen over wat er zoal komt kijken bij het uitvoeren van een renovatie. En dit kan je zomaar weer wat uitzoekwerk schelen.