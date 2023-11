Minister Harbers ziet nieuwe veerdam bij Ferwert zitten

ma 13 november 2023 18.50 uur

FERWERT - Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat is het meest positief over de aanleg van een nieuwe veerdam bij Ferwert. Vanaf hier zou de veerboot naar Ameland moeten gaan varen.

Volgens de minister biedt een nieuwe veerdam bij Ferwert de meest duurzame oplossing en meest betrouwbare verbinding voor de bereikbaarheid van Ameland. "Daarnaast leidt deze oplossingsrichting tot het substantieel terugdringen van het baggerbezwaar" zo schrijft Harbers in een brief aan de Tweede Kamer.

Meer diepte

Rijkswaterstaat is tegenwoordig bijna elke dag aan het baggeren om de vaargeul bevaarbaar te houden. Het gaat om bijna 2 miljoen kuub bagger per jaar. Vanaf Ferwert kan via het Dantziggat gevaren worden. Dit is een natuurlijk bredere en diepere geul dan de huidige vaargeul.

Negatieve effecten

Hoewel Ferwert nu de meest kans lijkt te maken, heeft de aanleg van een compleet nieuwe veerdam ook negatieve effecten op het milieu. Veel natuurorganisaties zien het liefst een nieuwe veerdam bij Holwert.

Tegen

De Waddenvereniging, lt Fryske Gea, Vogelbescherming Nederland en De Vereniging Natuurmonumenten, roepen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op om de huidige veerdam als uitgangspunt te nemen en in te zetten op een transitie naar een nieuw toekomstbestendig vervoersconcept dat past bij

de dynamiek van het waddensysteem.

Overleg

Op 14 december vindt er overleg met de regio plaats tijdens het Bestuurlijk Overleg Waddengebied (BOW). Eind december moet er een definitief besluit volgen.

Wadweg

De meest goedkope oplossing, de aanleg van een wadweg (zie video hier), is niet onderdeel van het onderzoek. Net als de zeespiegel stijgt ook de bodem van het wad waardoor een weg niet eens zo'n gek idee is.

Volgens Rijkswaterstaat is dat echter geen optie. "Een belangrijke reden is de dat de harde structuur teveel invloed heeft op de morfologie van het Wad." zo liet Rijkswaterstaat eerder via X weten.

