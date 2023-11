Wethouder Spoelstra deelt Fairtrade broodbakjes uit

ma 13 november 2023 15.30 uur

SURHUISTERVEEN - Met gevulde fairtrade broodbakjes ging wethouder Spoelstra vorige week langs bij een aantal werknemers van aannemingsbedrijf Witteveen aan de Badlaan in Surhuisterveen.

"Deze mannen kunnen altijd wel een goede lunch gebruiken en het broodbakje mogen ze houden", aldus wethouder Spoelstra.

De gemeente Achtkarspelen mag sinds 2021 officieel fairtrade gemeente noemen. "Dit predicaat willen we eer aan doen door hier jaarlijks aandacht aan te besteden" zegt wethouder Jouke Spoelstra. "Ook binnen het gemeentehuis gebruiken we fairtrade producten, denk hierbij aan o.a. de koffie en thee. We maken zoveel mogelijk gebruik maken van streekproducten en letten op duurzaam gebruik van goederen."

Aannemingsbedrijf Witteveen’s mede-eigenaar Sape Bloemhof; "Voor ons geldt hetzelfde, als ondernemers steunen we elkaar in de regio en door, waar mogelijk, fairtrade producten te gebruiken binnen ons bedrijf doen we dat ook een beetje wereldwijd."

Fairtrade

Het keurmerk fairtrade staat voor: een eerlijke prijs voor boeren, arbeiders en producenten in ontwikkelingslanden; kinderarbeid is daarbij niet toegestaan. Fairtrade is zowel een keurmerk als een wereldwijde beweging. Samen maken we de wereld eerlijker, met gelijke kansen voor iedereen.