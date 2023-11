120 mantelzorgers in het zonnetje gezet

za 11 november 2023 11.03 uur

DRACHTEN - Vrijdag 10 november was het de Dag van de Mantelzorg. Mantelzorgers zorgen voor een ziek familielid, vriend of buur en zijn daardoor onmisbaar en van onschatbare waarde. Reden genoeg om ze een dag in het zonnetje te zetten.

Bijna 120 mantelzorgers uit de gemeente Smallingerland beleefden in schouwburg De Lawei een ontspannende dag(deel) met leuke activiteiten, informatieve momenten en gezelligheid. Samen met M.O.S., MeiJO en Carins had gemeente Smallingerland een afwisselend programma opgezet.

Na de muzikale openingsactiviteit door dirigent Meindert Bosklopper en het Overdagkoor konden aanwezigen kiezen uit diverse activiteiten zoals bloemschikken, oud-Hollandse spellen of countryline dansen. Na de gezamenlijke lunch bezochten de mantelzorgers de informatiemarkt, waar informatie gedeeld werd over mogelijke ondersteuning.

Wethouder Pieter van der Zwan opende de informatiemarkt en ging daarna in gesprek met mantelzorgers. Hij sprak zijn grote waardering uit voor het werk, dat mantelzorgers verzetten. "De druk op mantelzorgers wordt groter. Het is daarom belangrijk dat zij de weg weten naar hulp en informatie, waar ze terecht kunnen voor een luisterend oor. En het is ook goed om de mantelzorgers in onze gemeente te kennen, zodat we dit soort dagen voor ze kunnen organiseren. Mantelzorgers zijn namelijk van onschatbare waarde. Dit moment van ontspanning hebben ze dik verdiend."

Bent u al aangemeld als mantelzorger?

Alle mantelzorgers, die bij de gemeente Smallingerland bekend zijn, hebben een uitnodiging voor de Dag van de Mantelzorg ontvangen. Bent u mantelzorger, maar bent u bij de gemeente nog niet bekend als mantelzorger? Neem dan even een kijkje op de website www.smallingerland.nl/mantelzorg. Bellen kan natuurlijk ook: 0512-581234.

Ruim twintig jaar geleden nam MantelzorgNL het initiatief voor de Dag van de Mantelzorg. Overal in het land worden activiteiten georganiseerd en ontvangen mantelzorgers een

waardering. Hen wordt bijvoorbeeld, zoals in Smallingerland, een fijne ontspannen dag aangeboden.