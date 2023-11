Veel vallende sterren te zien volgende week

za 11 november 2023 09.40 uur

SMALLE EE - De komende tijd zijn er, bij optimale omstandigheden, veel vallende sterren te zien. Dit hebben we te danken aan de meteorenzwerm Leoniden, waarvan de passage volgend weekend op het programma staat.

In combinatie met andere zwermen zijn er dan zo'n 20 tot 30 meteoren per uur te zien. De piek valt in de nacht van 17 of 18 november.

De meteoridenzwerm Leoniden bereikt volgend weekend op 18 november zijn maximum. De meteoren van de Leoniden zijn snel en laten opvallende, lichtende sporen achter.

In totaal, inclusief meteoren van andere zwermen, zijn er bij een donkere en heldere hemel zo’n 20 tot 30 meteoren per uur te zien zien. De beste plek om te kijken is op een afgelegen plek met weinig lichtvervuiling. Hier zijn maar liefst vier keer zoveel meteoren waar te nemen als in de stad.

Mogelijk enkele opklaringen

De piek valt in de nacht van 17 of 18 november, maar ook de dagen daarvoor en daarna zijn al flink wat vallende sterren te zien. Het beste moment om te kijken is meestal rond 5 uur 's nachts, zo'n 3 uur voordat de zon op komt.

Dan moeten de omstandigheden natuurlijk wel goed zijn, en dat is nog vrij onzeker. Het lijkt er in ieder geval niet op dat we volgende week een droge periode tegemoet gaan. Kraakheldere nachten staan dan ook niet op het programma, maar enkele opklaringen behoren zeker tot de mogelijkheden.