Bevelvoerder met goede neus ontdekt gaslekkage

vr 10 november 2023 21.28 uur

NIJEGA - Een bevelvoerder van de brandweer van Oudega ontdekte vrijdagavond een gaslekkage aan de Stienkampen nabij Nijega. De man maakte een avondwandeling.

Met zijn ongeëvenaarde geurherkenning wist hij - zonder gebruik te maken van enige meetapparatuur - direct waar het om ging. Er bleek gas te lekken uit de berm. Hij besloot om 19.25 uur alarm te slaan en hij belde zijn collega's van de brandweer.

Zowel de politie als de brandweer kwamen met spoed ter plaatse en al snel werd duidelijk dat het geurvermogen van de bevelvoerder niets te wensen had overgelopen. Ook meetapparatuur bevestigde de aanwezigheid van gas. Mogelijk ging het zelfs om meerdere plekken.

De gaslekkage is mogelijk ontstaan door de zachte berm. Door de enorme regenval was de berm zacht geworden en is de gasleiding mogelijk geraakt toen er een voertuig door de berm was gereden.

Liander werd ingeschakeld om de situatie verder in ogenschouw te nemen en de lekkage te gaan verhelpen. Vlak voordat Liander kwam, is de bevelvoerder (buiten dienst dus) vertrokken en heeft zijn wandeling in het donker afgemaakt.