Winkels zonder stroom op koopavond

do 09 november 2023 18.24 uur

DRACHTEN - Zeker zes winkels kwamen donderdag aan het begin van de avond zonder stroom te zitten aan de Noordkade in Drachten. Er bleek sprake te zijn van een stroomstoring.

Netbeheerder Liander is op de hoogte en verwacht dat de storing in de loop van de avond verholpen is. De oorzaak van de storing is onbekend.