Brandweer Gorredijk pompt woonboot leeg

wo 08 november 2023 07.55 uur

GORREDIJK - De brandweer van Gorredijk werd in de nacht van dinsdag op woensdag gealarmeerd voor een zinkende woonboot aan de Kerkewal in Gorredijk.

De bewoners van de boot ontdekten net voor 06.00 uur dat er een flinke laag water in het schip lag. De brandweer werd gealarmeerd en zij hebben de woonboot leeggepompt.

Hoe het woonschip vol kon komen te staan met water is nog onbekend. Hoe groot de schade is die is ontstaan is evenals onbekend.

