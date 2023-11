Auto's in botsing op Eikesingel in Drachten

di 07 november 2023 19.30 uur

DRACHTEN - In de regen kwamen dinsdag rond 18.00 uur twee auto's met elkaar in botsing op de Eikesingel in Drachten. Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse voor de eerste hulpverlening.

De auto's kwamen in botsing toen een witte auto remde. De andere bestuurders trapten ook de rem in en daarna volgde de kopstaart-botsing.

De vrouw die in de middelste auto zat, raakte mogelijk gewond. Ze is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. In de derde, achterste auto zat een gezin met kinderen. Zij kwamen met de schrik vrij.