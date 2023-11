De Friese Meubeljongens opent outlet in centrum van Burgum

di 07 november 2023 11.20 uur

BURGUM - Al geruime tijd staat het winkelpand, voorheen bekend als de oude Scapino, aan de Schoolstraat 76 in Burgum leeg. Jonge ondernemers Erwin (19) en Jelmer (23) zien hierin een kans.

Op zaterdag 11 november zullen zij een goed gevulde meubeloutlet openen. Naast meubels kunt u hier ook terecht voor leuke woonaccessoires en meer....

"Alles in onze outlet is zonder levertijd, u kunt het dus direct meenemen of laten bezorgen!" aldus de Friese Meubeljongens. "Wij willen de winkelstraat in Burgum voorzien van een gezellige, sfeervolle en vooral betaalbare meubeloutlet" aldus de ondernemers.

De winkel die de heren gaan openen is niet hun eerste onderneming. In oktober vorig jaar openden ze hun meubelzaak in het Friese Berltsum, waar u terechtkunt voor op maat gemaakte meubels en diverse wooncollecties om uw interieur naar een hoger niveau te tillen. De meubelzaak is volgens hen een groot succes geworden, waar velen blij zijn gemaakt met het assortiment. Dit heeft hen de motivatie gegeven voor een nieuwe uitdaging.

Bent u nieuwsgierig? Kom snel langs en zit dezelfde dag nog op uw nieuwe meubel!

U kunt de nieuwe winkel bezoeken van woensdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur aan de Schoolstraat 76 in Burgum. "We kijken ernaar uit u te verwelkomen!"