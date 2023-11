Laveloze man rijdt auto vast in tuin in Kollumersweach

zo 05 november 2023 14.34 uur

KOLLUMERSWEACH - Een 58-jarige automobilist uit de gemeente Noardeast-Fryslân reed donderdagavond zijn auto vast in een tuin in Kollumersweach.

De man was vast komen te staan toen hij in een doodlopende straat probeerde te keren.

De politie kwam ter plaatse en agenten zagen dat de man smoordronken was en bijna niet meer op zijn benen kon staan. De agenten moesten hem begeleiden naar het dienstvoertuig om hem mee te nemen naar het bureau.

De ademanalyse aan het bureau in Dokkum resulteerde in een uitslag van 1260 μg/l en de directe invordering van zijn rijbewijs.

Er is door de politie proces-verbaal opgemaakt en de man kan een lange ontzegging van de rijbevoegdheid tegemoetzien. Daarnaast zal het CBR met een onderzoek naar zijn rijgeschiktheid bepalen of hij in de toekomst überhaupt weer geschikt is om in bezit te komen van een geldig rijbewijs.