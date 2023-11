Frontale botsing op Foarwei in Kollumersweach

za 04 november 2023 13.10 uur

KOLLUMERSWEACH - Een bezorger van de Plus en een automobilist kwamen zaterdag rond het middaguur frontaal met elkaar in botsing op de Foarwei in Kollumersweach. Het ongeval vond omstreeks 12.30 uur plaats.

Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse voor de eerste hulpverlening. Zowel de 20-jarige bestuurster van de bestelwagen als de 31-jarige bestuurster van de personenauto en een klein meisje zijn door het ter plaatse gekomen personeel van de ambulance opgevangen.

De 31-jarige vrouw uit de gemeente Noardeast-Fryslân en het meisje zijn later per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie vermoedt dat deze vrouw onder invloed van drugs heeft gereden. Er is een bloedproef afgenomen. Ze kreeg een rijverbod van 24 uur.

De bestuurster van de bus, ook afkomstig uit de gemeente Noardeast-Fryslân, liep licht letsel op aan haar duim.

Tijdens de afhandeling van het ongeval was de weg afgesloten. Het verkeer kon in eerste instanstie via het fietspad de plek passeren.

Tijdens het politie onderzoek van de forensische opsporing werd de weg voor het autoverkeer afgesloten. Het verkeer moest hierdoor omrijden.

Bergingsbedrijf Boersma heeft beide voertuigen meegenomen.

FOTONIEUWS