Vrienden van Nij Smellinghe vieren jubileum met Jeu de Boules-baan

vr 03 november 2023 12.48 uur

DRACHTEN - De Stichting Vrienden van Nij Smellinghe zet zich al vijftig jaar in om het bezoek aan het ziekenhuis voor patiënten en bezoekers aangenamer te maken.

Vanwege het jubileum pakt de stichting groots uit en schenken ze een Jeu de Boules-baan aan het Expertisecentrum Lymfovasculaire Geneeskunde (ECL). Vandaag is tijdens een feestelijke jubileumbijeenkomst de nieuwe Jeu de Boules-baan officieel geopend door Bert Kleinlugtenbelt, voorzitter Raad van Bestuur Ziekenhuis Nij Smellinghe en Minke Graafsma, voorzitter bestuur Vrienden van Nij Smellinghe.

Op een laagdrempelige manier beweging stimuleren

De lymfe- en lipoedeempatiënten hebben tijdens hun verblijf in het ziekenhuis een intensief programma. Een belangrijk programmaonderdeel is het bewegen. Met de komst van de Jeu de Boules-baan kan de patiënt na het dagprogramma ook buiten de beweging opzoeken.

Manager ECL Gerda Dijkstra vertelt: "Het biedt de patiënt de mogelijkheid om, op een laagdrempelige en speelse manier, te bewegen in de buitenlucht. Het draagt bij aan het onderlinge plezier en de verbinding tussen patiënten. Het groepsproces en –dynamiek binnen de patiëntencategorie van het ECL is enorm belangrijk. De Jeu de Boules-baan is een mooi middel om ook dat te stimuleren. We hopen dat veel patiënten, eventueel met familie, gebruik maken van de baan."

Een aangenaam verblijf

De Vrienden van Nij Smellinghe realiseren projecten en faciliteiten die niet uit het reguliere ziekenhuisbudget betaald kunnen worden. Minke Graafsma vertelt over het jubileum: "Tijdens de afgelopen vijftig jaar hebben we heel veel mooie dingen gerealiseerd in samenwerking met de verschillende afdelingen in het ziekenhuis. We hopen met elk van deze projecten het verblijf in het ziekenhuis een stukje prettiger te maken voor patiënten, bezoekers en medewerkers."

Voorzieningen in het ziekenhuis

Naast de Jeu de Boules-baan voor het ECL financiert de Stichting Vrienden van Nij Smellinghe jaarlijks verschillende voorzieningen voor verschillende afdelingen.

Speelgoed voor de kinderen in verschillende wachtkamers van onze poliklinieken, kunst aan de muur, jaarlijks meer dan 1.000 knuffels voor zieke kinderen, een fietslabyrint voor de polikliniek Fysiotherapie en iedere week verse bloemen in het Stiltecentrum. Patiënten, bezoekers en medewerkers kunnen sinds deze zomer ook gebruik maken van de app Wait. Deze vervanging van de papieren leesmap biedt gratis toegang tot meer dan 2.000 digitale tijdschriften, boeken en luisterboeken.

Er zijn nog steeds veel wensen, zoals vervanging en uitbreiding van speelgoed en aankleding in diverse wachtkamers en cadeautjes na onderzoek. Daarom blijven de Vrienden op zoek naar nieuwe Vrienden! Wil je ook Vriend van Nij Smellinghe worden? Klik dan hier