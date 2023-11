Drachtster aangehouden na achtervolging door woonwijk

vr 03 november 2023 09.31 uur

DRACHTEN - De auto die donderdagmiddag na een achtervolging in een tuin belandde, werd bestuurd door een 29-jarige Drachtster. Dat heeft de politie laten weten. De man is aangehouden en zit nog vast.

De politie wilde de automobilist controleren bij de Stationsweg in Drachten. Hij kreeg een stopteken, maar ging er vandoor. Agenten zijn achter de auto aangegaan. Het voertuig is via de Tramlaan en Het Kaatsveld op de Leeuwerikstraat terechtgekomen.

Op de kruising met Vogelzang ging het mis. Daar ontstond een botsing met een andere auto. Het voertuig van de verdachte kwam na de botsing tot stilstand in een tuin van een woning. Bij de aanrijding raakte niemand gewond.

Er werd een 29-jarige man uit Drachten aangehouden. Hij zit vast en hij zal worden verhoord. Wat de aanleiding was van het stopteken en of de verdachte onder invloed was, kon de politie niet zeggen. "Wij kunnen hier verder weinig over delen. De verdachte zit vast en het onderzoek loopt", zo laat politiewoordvoerder Sven Nijenhuis aan WâldNet weten.