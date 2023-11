Scholieren strijden om titel Fries Kampioen Tikkertje

wo 01 november 2023 20.50 uur

DRACHTEN - Tientallen kinderen van Friese basisscholen streden woensdagmiddag om de titel op het FK Tikkertje. De afgelopen weken vonden, verspreid door de provincie, de voorrondes in gymzalen plaats. De finale van het energieke spelletje was in de Sluisfabriek in Drachten.

"Gezondheid verbeteren"

Het Fries Kampioenschap Tikkertje is een initiatief van Sport Fryslân en De Friesland. Marije Plantinga, projectleider van Sport Fryslân: "We willen met Sport op Basisscholen goed bewegingsonderwijs bieden en daarmee de gezondheid van kinderen verbeteren. Het doel is om de loper zo snel mogelijk te tikken want dan scoor je de meeste punten.

Natuurlijk wordt het tikkertje aangekleed met leuke spelelementen. Door er een finale aan te koppelen worden leerlingen bloedfanatiek. Ze gaan echt voor de winst!"

Potjes van 25 seconden

Alle kinderen van groep 6 tot en met 8 van basisscholen uit Friesland mochten meedoen aan de voorrondes. De winnaars daarvan mochten door naar de finale. Ieder potje duurde 25 seconden, hoe langer de loper uit handen bleef van de tikker, hoe meer punten de loper kreeg. Uiteindelijk had Tijmen de meeste punten en werd Fries Kampioen Tikkertje!

