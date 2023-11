Iedereen welkom bij Hjerstmoeting van Tytsjerksteradiel

wo 01 november 2023 17.39 uur

HURDEGARYP - "De ried en it kolleezje fan ús gemeente fine it wichtich om te witten wat der spilet yn ús doarpen. Dêrom sjogge wy jo graach by ús Hjerstmoeting op tiisdei 7 novimber. Der binne hapkes en drankjes, wâldsjonger Marcel Smit sil foar ús sjonge en der is fansels folop romte om mei-inoar yn petear te gean". Burgemeester Jeroen Gebben nodigt u namens de raad en het college van harte uit voor een gezellige en informele avond in het Van der Valk Hotel in Hurdegaryp.

Iedereen uit de gemeente is welkom: inwoners, vertegenwoordigers van sportclubs, verenigingen, dorpsbelangen, bedrijven en organisaties.

De Hjerstmoeting is op dinsdag 7 november in het Van der Valk Hotel in Hurdegaryp. De inloop is vanaf 19.00 uur, om 19.30 uur begint het programma.