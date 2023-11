Smallingerland: geen extra geld elektrische bestelbus voedselbank

wo 01 november 2023 14.49 uur

DRACHTEN - Voedselbank Smallingerland krijgt van de gemeente niet zonder meer een subsidie of schenking van 20.000 euro voor een elektrische bestelbus. Ook hoeft de organisatie niet te rekenen op een extra bijdrage om de begroting als gevolg van de aanschaf ervan te dichten. De Voedselbank krijgt namelijk al een gemeentelijke subsidie, waarover met de gemeenteraad heldere afspraken zijn gemaakt.

Wethouder Maria le Roi was dinsdagavond klip en klaar tijdens de vergadering van Het Debat. Ze wil best met het bestuur van de voedselbank in gesprek gaan, maar dat doet ze dan samen met collega-wethouder Pieter van der Zwan. "We willen best helpen, maar misschien wijzen we ze ook wel op hun eigen spaarrekening."

Vier gemeenteraadsfracties in Smallingerland riepen het college van burgemeester en wethouders op met de voedselbank in gesprek te gaan. De aanschaf van de elektrische bestelbus levert een jaarlijks tekort van zo’n twintigduizend euro op. ELP, PvdA, Smallingerlands Belang en Sociaal Lokaal Smallingerland willen graag weten wat "de gemeente kan betekenen om het tekort van rond de € 20.000 aan te vullen vanuit een gezamenlijk belang de cliënten van de voedselbank blijvend duurzaam te kunnen bedienen".

Niet alle raadsfracties waren even blij met de motie, vooral ook omdat het subsidiebeleid eerder deze herfst geactualiseerd is . "We zouden wel eens verkeerde verwachtingen kunnen scheppen bij de voedselbank", aldus Marco Molhoek (VVD). De precedentwerking en het buiten de afgesproken kaders werken waren reden voor FNP, GroenLinks, VVD, CDA en ChristenUnie om tegen te stemmen. Met zoveel woorden zeiden de raadsleden wel degelijk veel waardering voor de voedselbank te hebben, maar dat ze zich aan de

gemaakte afspraken voor het geven van gemeentelijke subsidie willen houden.