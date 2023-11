Zorgen over vervuilde grond in zandwinputten

wo 01 november 2023 14.47 uur

DRACHTEN - CDA-Smallingerland maakt zich zorgen over de opslag van vervuild slib in zandwinputten, waar ook gezwommen kan worden.

Raadslid Douwe Hiemstra noemde als voorbeeld de zwemplek langs het Opeinder Kanaal, waar volgens hem ook veel slib is gestort. Hij vroeg het college van burgemeester en wethouders of ook bekend is of het om vervuild slib gaat. "Op nog geen vijfhonderd meter pompt een veehouder daar grondwater op voor zijn vee."

Wethouder Maria le Roy vertelde dat echt vervuild slib in speciale, afgesloten depots van de provincie wordt opgeslagen. Het gaat volgens haar om een heel andere categorie slib dan die in de openbaar toegankelijke depots wordt opgeslagen.

De omgevingsdienst Fumo in Grou controleert het storten van slib in opdracht van provincie en gemeenten. Smallingerland wordt ook altijd over de uitkomst van die controles geïnformeerd.

Naar aanleiding van de CDA-vragen heeft Smallingerland Wetterskip Fryslân gevraagd naar de kwaliteit van het grondwater en het water in de Friese boezem in de omgeving van de betrokken zandwinputten. Daar komt eerdaags antwoord, verwacht wethouder le Roy. Mochten omwonenden twijfels hebben, dan kunnen ze de Fumo ook vragen om het zwemwater te bemonsteren, zo adviseerde ze.