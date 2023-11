Vijf lokale restaurants staan in de Lekker 500

di 31 oktober 2023 20.53 uur

DRACHTEN - Vijf restaurants uit de WâldNet-regio staan in de Lekker 500, de gids met de top 500 van restaurants in Nederland.

Het gaat om Proef | Lokaal in Dokkum, de Herberg van Smallingerland in Rottevalle, Thús in Drachten en Bistro Nijholt en de Heeren van Harinxma op landgoed Lauswolt in Beetsterzwaag.

Proef | Lokaal Dokkum is één van de nieuwkomers. "Dat we dit samen hebben bereikt binnen een jaar, met een team dat nog elke dag groeit, maakt me ontzettend trots", aldus chef Geert-Jan Vaartjes. Het restaurant dat gevestigd is aan de Markt in Dokkum opende vorig jaar november de deuren.