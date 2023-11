Leerlingen basisschool De Triangel leren energie besparen

ma 30 oktober 2023 16.52 uur

SUWâLD - Wethouder Berber van Zandbergen bracht een bezoek aan basisschool De Triangel in Suwâld om met de leerlingen te spreken over energie besparen. Wat kun je doen om energie te besparen en waarom is dit zo belangrijk?

De wethouder maakte een rondje langs alle klassen en deelde een woordzoeker en een kleurplaat uit.

Aanleiding voor het bezoek is de start van de Energietour die de gemeente organiseert om inwoners te helpen met energie én zo geld te besparen.

"De kosten voor energie blijven hoog. Wij willen onze inwoners helpen met energie besparen, zodat de energierekening laag blijft," aldus wethouder Van Zandbergen. "Bovendien geeft een geïsoleerde woning veel comfort."

Mobiele Energiewagen

De komende weken staat op verschillende plekken in de gemeente een mobiele Energiewagen. Deze huiselijk ingerichte Energiewagen is dé plek waar inwoners in gesprek met een energiecoach praktische tips en adviezen krijgen hoe zij met kleine aanpassingen meer energie kunnen besparen.

Na afloop van elk adviesgesprek zijn er gratis energiebesparende producten beschikbaar die hierbij helpen.

Energietour

De mobiele Energiewagen staat de komende twee maanden in acht verschillende dorpen in de gemeente. Deze Energietour wordt vrijdag 3 november om 14.00 feestelijk geopend door de wethouder op het parkeerterrein van Bernemienskip De Triangel in Suwâld.