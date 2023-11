In de rij voor goedkoop tanken

zo 29 oktober 2023 15.50 uur

BURUM - Bij het TinQ tankstation aan de Friesestraatweg in Burum was het zondag een drukte met automobilisten. Een paar dagen geleden was bekendgemaakt dat de brandstofprijs tijdelijk werd aangeboden voor €1,11 per liter.

Het exacte tijdstip werd 30 minuten voor aanvang van de actie bekendgemaakt in de app van het tankbedrijf.

Sommige automobilisten konden daar niet op wachten en stonden al om 12.00 uur te wachten bij het tankstation. Om geen tijd te verliezen werden er verder al voorbereidingen gedaan. Zo werd de tankdop er alvast afgehaald en soms kwamen mensen met z'n tweeën om snel te pinnen en te tanken.

Om precies 13.40 uur was het zover en was het dringen bij de benzinepomp. Men moest daarbij geduld hebben omdat er maar één pinautomaat was. Er ontstond hierdoor een lange rij. De actie duurde precies 11,1 minuten.

Slechts 20 automobilisten profiteerden van de korting.

