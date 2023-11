Vrachtwagen raakt van de weg op De Scheiding

do 26 oktober 2023 08.14 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Een vrachtwagen is donderdag van de weg geraakt op De Scheiding (N358) bij Drachtstercompagnie. Het ging mis in een flauwe bocht naar links. De chauffeur reed op dat moment richting Surhuisterveen.

Het ongeval vond net na 07.30 uur plaats. De politie en een ambulance kwamen ter plaatse. De chauffeur is gecontroleerd door het ambulancepersoneel, maar hij kwam met de schrik vrij.

Geladen met maïs

De vrachtwagen was geladen met maïs. Het voertuig kwam op zijn kant tot stilstand in de berm. De inhoud is met een kraan uit de bak gehaald en is later overgeladen. Twee bergingsvoertuigen en een kraan hebben de combinatie uiteindelijk weer rechtop gekregen.

Scheiding afgesloten

De Scheiding werd tijdens de werkzaamheden afgesloten vanaf de Folgersterloane en vanaf de A7. Het verkeer werd ter plaatse omgeleid. De (bergings)werkzaamheden namen enkele uren in beslag.

