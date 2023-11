Koninklijke onderscheiding voor Piet Kuiper uit Burgum

vr 20 oktober 2023 21.09 uur

BURGUM - De 73-jarige Piet Kuiper (Pieter Andries) uit Burgum ontving vrijdagavond een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Jeroen Gebben reikte het lintje uit tijdens het jubileumfeest ter ere van het 25-jarig bestaan van Culturele Commissie de Pleats.



Ruim 30 jaar heeft Piet Kuiper een grote rol gespeeld in het culturele werk en verenigingsleven van Burgum en omstreken.

Kuiper werd onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn jarenlange vrijwillige inzet voor onder andere de Culturele Commissie de Pleats en Theaterkoor Animato uit Leeuwarden.



Piet Kuiper is sinds de oprichting van Culturele Commissie de Pleats, nu 25 jaar geleden, in verschillende rollen betrokken bij de commissie. Eerst als algemeen lid, later als penningmeester en nu als voorzitter. Hij wordt wel de \'Pater familias’ van de commissie genoemd. Een rol die in alle opzichten bij hem past en die hij op zich neemt in goede en verdrietige tijden.



Theaterkoor Animato kon vanaf 1993 jarenlang rekenen op de inzet van Piet Kuiper. Hij was 15 jaar lang een bevlogen organisator met oog en oor voor de mensen om hem heen. Kuiper zette zich ook op sportief vlak in als vrijwilliger. In de periode van 2013 tot 2017 was hij voetbaltrainer van het jeugdelftal van kleinzoon Jente bij v.v. BBC (het vroegere samenwerkingsverband tussen v.v. Bergum en BCV). Later werd hij daar ook leider.

