Energietoeslag 2023 goedgekeurd: Wat betekent dit voor jou?

vr 20 oktober 2023 12.45 uur

LEEUWARDEN - Zowel de Tweede als Eerste Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Eenmalige Energietoeslag 2023. Dit betekent dat gemeenten (net zoals in 2022) huishoudens kunnen compenseren voor hun hoge energiekosten.

De totale energietoeslag bedraagt 1300 euro. Aangezien de gemeente Noordoost-Friesland begin 2023 al een voorschotbetaling heeft gedaan van 500 euro, ontvangen de meeste mensen nu nog een bedrag van 800 euro.

Verder is het nu ook definitief dat de energietoeslag in Noordoost-Friesland wordt verstrekt aan huishoudens met een inkomen dat niet hoger is dan 130 procent van het sociaal minimum.

In dit artikel wordt uitgelegd wanneer je in aanmerking komt voor energietoeslag, hoe je het kunt aanvragen en wat er te verwachten is met betrekking tot de energietoeslag in 2024.

Wanneer heb je recht op energietoeslag?

Je komt dus in aanmerking voor energietoeslag als je inkomen maximaal 130 procent bedraagt van het sociaal minimum.

Het bedrag dat overeenkomt met 130 procent van het sociaal minimum is als volgt:

Leefvorm Netto maandinkomen (incl. vakantietoeslag) Alleenstaand, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1554,36 Getrouwd of samenwonend, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 2220,50 Alleenstaand en gepensioneerd € 1729,87 Getrouwd of samenwonend en gepensioneerd € 2349,36

Enkele voorbeelden van inkomstenbronnen die mee worden genomen in de berekening zijn:

Inkomen uit werkzaamheden (salaris) Maandelijks vakantiegeld dat wordt gereserveerd. Alimentatie van een partner of voor kinderen. Heffingskortingen van de Belastingdienst. Het inkomen van je partner telt mee bij het gezamenlijke inkomen.

Als je in 2022 al energietoeslag hebt ontvangen en in 2023 nog steeds een laag inkomen hebt, krijg je ook in 2023 de toeslag.

Hoe aanvragen?

Zoals ik hierboven al kort heb besproken, zal de energietoeslag in de meeste gevallen automatisch worden uitgekeerd; je hoeft hier niets voor te doen.

Dit geldt vaak voor mensen die gebruik maken van:

Een bijstandsuitkering

Een IOAW-uitkering

IOAZ-uitkering

Bbz-uitkering

Twijfel je of je recht hebt op energietoeslag?

Dan kun je een aanvraagformulier invullen op de website van jouw gemeente. Naar verwachting zal dit formulier medio november beschikbaar zijn op de websites van de meeste gemeenten.

Energietoeslag in 2024?

De overheid heeft ervoor gekozen om de uitkering van de energietoeslag in 2024 niet te verlengen.

In 2024 vervalt niet alleen de energietoeslag, maar wordt ook het prijsplafond stopgezet. Als de energieprijzen volgend jaar onverhoopt aanzienlijk stijgen, wordt verwacht dat de overheid maatregelen zal nemen.

Mogelijk overwegen ze dan opnieuw om een energietoeslag uit te keren of het prijsplafond opnieuw in te voeren.

Energiekosten verlagen

De afgelopen week is de gasprijs drastisch gestegen, wat het energielandschap opnieuw grondig heeft veranderd. Diverse leveranciers hebben aanzienlijke prijsverhogingen doorgevoerd, terwijl sommige voldoende gas hadden ingekocht om de lagere prijzen te handhaven.

Je kunt meteen de tarieven van verschillende energieleveranciers vergelijken om te ontdekken welke optie voor jou nu de meest voordelige is.