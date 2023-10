Vrouw gewond bij botsing met pizzabezorger

do 19 oktober 2023 20.08 uur

DRACHTEN - Een vrouw is donderdag gewond geraakt bij een botsing met een pizzabezorger op de Raai in Drachten. De vrouw wilde de weg oversteken om te gaan sporten en zag de scooterrijder over het hoofd. Een aanrijding was het gevolg.

De politie en een ambulance werden om 19.25 uur opgeroepen. De vrouw is behandeld in de ambulance. Ze is met beenletsel overgebracht naar het ziekenhuis. De scooterrijder kwam met de schrik vrij.