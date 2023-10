DB Hekwerk groeit door naar een nieuwe locatie

do 19 oktober 2023 10.29 uur

DRACHTEN - Friesland staat vol met mooie hekwerken en daarbij passende poorten. Veel van deze poorten zijn geautomatiseerd, waardoor de gebruikers niet meer handmatig deze poorten hoeven te openen en te sluiten. Naast dat dit erg prettig is voor het gebruik van de poorten, is dit ook een zeer veilige oplossing voor veel mensen. Op deze manier is namelijk goed te regelen wie het privé, of het zakelijke terrein kan bereiken. Een van de gezichten achter veel van deze geautomatiseerde poorten is Bart de Boer, eigenaar van DB Hekwerk.

DB Hekwerk uit Drachten gaat uitbreiden!

Na een tijdje een mooi kantoor in Drachten te hebben gehad, krijgt DB Hekwerk een nieuw kantoor. Mede dankzij de vele mooie klussen die de afgelopen tijd zijn uitgevoerd, heeft Bart de mogelijkheid gekregen om te verhuizen. Deze mooie stap past precies bij de groei waar het bedrijf zich momenteel in bevindt. Zoals Bart zelf zegt: "Ik wil de groei waar ik op dit moment in zit doorzetten. Uiteindelijk is het doel om ook mensen in dienst te nemen, zodat we alle bestaande klanten en nieuwe klanten kunnen blijven voorzien van mooie geautomatiseerde poorten."

Op het nieuwe kantoor komt ook een hoop extra ruimte beschikbaar. Dit zorgt ervoor dat er meer plek vrij is voor extra voorraad en materiaal. Hierdoor kan DB Hekwerk de klant nog beter helpen. Doordat ze bijvoorbeeld bij calamiteiten benodigde onderdelen al op voorraad hebben en op deze manier de klant direct kunnen helpen.

Wat is DB Hekwerk voor bedrijf?

Bart de Boer is in 2018 DB Hekwerk begonnen, na jarenlang ervaring op te hebben gedaan in de hekwerkwereld. DB Hekwerk is verantwoordelijk voor een heleboel geautomatiseerde poorten in en rond Friesland. De afgelopen jaren zijn er veel schuifpoorten en draaipoorten door de handen van Bart gegaan. Hiernaast worden ook veel bedrijventerreinen voorzien van geautomatiseerde slagbomen.

Al deze verschillende klussen vereisen allemaal een unieke aanpak. Doordat Bart jarenlang ervaring heeft opgedaan in het veld, weet hij als geen ander wat er komt kijken bij zowel het installeren, als het repareren van alle soorten geautomatiseerde poorten, slagbomen en andere manieren van toegangscontrole.

Waar gaat DB Hekwerk naartoe?

Op de nieuwe locatie van DB Hekwerk kan Bart blijven doorgroeien. Deze stap is een logisch gevolg van het feit dat Bart altijd wil blijven doorgroeien. In deze branche heeft Bart geleerd dat het soms erg hard werken is, maar dat je alles voor de klant moet doen. "Veel mensen vergeten vaak dat de poort van veel hekwerken bij zowel particulieren als bedrijven een stukje veiligheid is. Als ik ervoor kan zorgen dat dit weer allemaal naar behoren werkt, bevorder je het veiligheidsgevoel van de klant enorm."

In 2024 is het doel van Bart om een volledig zelfstandige werknemer aan te nemen. Hij is druk op zoek naar iemand die past binnen zijn bedrijf en ervoor zorgt dat DB Hekwerk nóg meer klanten kan gaan helpen. Op deze manier wil Bart nóg verder doorgroeien.

Het harde werken én de voldoening die dit oplevert

Het alleen runnen van een hekwerkbedrijf is soms zwaar, maar geeft ook veel voldoening. "In deze industrie moet je door weer en wind gaan, dat zorgt er uiteindelijk ook voor dat je nog trotser kan zijn op de resultaten die je bij de klant oplevert". Waar Bart vooral zijn voldoening uithaalt, is dat je elke dag voor een nieuwe uitdaging staat. Bij zowel het installeren van automatisering, als bij storingen, kom je altijd iets tegen wat je van tevoren niet had zien aankomen. Hierdoor worden je technische vaardigheden altijd op de proef gesteld.

Wat DB Hekwerk zo speciaal maakt is dat zij het volledige proces van de automatisering zelf doen. "Wij doen de automatisering van fundatie tot complete installatie. Slagbomen, poortautomatisering en allerlei verschillende soorten toegangscontrole. Op al deze gebieden verzorgen wij de volledige automatisering, zodat de klant op een veilige manier toegang kan krijgen tot het terrein. Alles wat schuift of draait, kunnen wij automatisch maken."

Bezoek de website: https://dbhekwerk.nl/