Certe twijfelt over Drachten vanwege onzekerheid stroomaansluiting

do 19 oktober 2023 09.49 uur

DRACHTEN-AZEVEN - De vestiging van een centraal laboratorium van Certe langs de A7 bij Drachten gaat mogelijk niet door. Het laboratoriumbedrijf zou in Drachten geen garanties kunnen krijgen voor de elektriciteitsvoorziening.

Na de nieuwbouw van het laboratorium in Drachten zouden de vestigingen in Leeuwarden en Groningen gesloten kunnen worden. Dat plan, dat in augustus in de bekendheid kwam, gaat mogelijk niet door.

"Een vertrek uit Groningen is echter niet definitief, doordat er in Drachten geen garantie gegeven kan worden voor een elektriciteitsaansluiting. We zijn ambtelijk en bestuurlijk in gesprek met Certe over alternatieve vestigingslocaties binnen de gemeente. Die gesprekken verlopen constructief." zo laat het gemeentebestuur van Groningen weten.

In constructieve gesprekken wordt nu gekeken naar alternatieve locaties in de gemeente Groningen.