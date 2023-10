Bedrijfsleven blijft brochures inzetten

di 17 oktober 2023 09.20 uur

DRACHTEN - In de wereld van bedrijfscommunicatie zijn er talloze manieren om een boodschap over te brengen. Hoewel de online wereld hierbij niet meer weg te denken is, is een van de meest veelzijdige en effectieve instrumenten hiervoor nog altijd de brochure. Of het nu om een startup, een gevestigd bedrijf of een non-profitorganisatie gaat. Brochures bieden eindeloze mogelijkheden om een verhaal te vertellen en een doel te bereiken. Hieronder verkennen we meest voorkomende doeleinden waarvoor het bedrijfsleven brochures effectief inzet.

Brochures als marketing en promotiemiddel

Het meest voor de hand liggende doel betreft brochures drukken, is voor de inzet als promotiemateriaal. Het zijn net mini-reclamebordjes die je overal kunt verspreiden om een product of dienst te promoten.

Of het nu gaat om een lancering van een nieuw product, een speciale aanbieding of de promotie van een merknaam. Dit kleine boekje kan bedrijven helpen hun boodschap over te brengen naar potentiële klanten. Ook kan het een goed middel zijn om vooraf een evenement aan te kondigen. Het kan bijvoorbeeld een overzicht bieden van het programma, registratie-informatie en contactgegevens om deelnemers te trekken voor een congres, beurs of conferentie.

Overzichtelijk belangrijke informatie bundelen

Ook zijn brochures ideaal om specificaties, functies, voordelen en prijzen van producten of diensten op een overzichtelijke manier neer te zetten. Hiermee kunnen klanten worden voorzien van alle details, om later nog eens na te lezen.

De bundeling van alle benodigde informatie en verschillende opties naast elkaar te schetsen, kan helpen om een weloverwogen aankoopbeslissing te nemen. Doordat een klant geen gehaaste beslissing onder druk hoeft te nemen, kan dit uiteindelijk helpen bij het opbouwen van een goede klantrelatie.

Niet voor niets worden brochures nog veel ingezet in de reis- en toeristenbranche om mensen te informeren van hun bestemming, bezienswaardigheden, accommodaties en andere informatie. Een brochure is een ideaal middel om al deze informatie overzichtelijk op één plek te verzamelen. Dan kan men thuis nog eens goed nadenken welke extra excursie nu wel of niet bijgeboekt wordt.

Effectief bij bewustwording en educatieve doeleinden

Hiernaast wordt het middel veel ingezet voor educatieve doeleinden, bijvoorbeeld op scholen of bij non-profitorganisaties. Denk aan het verspreiden van informatie voor cursussen en voorlichtingsinitiatieven.

Hierbij gaat het niet primair om de promotie van een commerciële boodschap, maar dient een brochure als een waardevol hulpmiddel om de kennis te verspreiden en zoveel mogelijk mensen te informeren over de mogelijkheden. Zo gebruiken vele non-profitorganisaties dit middel om hun missie te vertolken en bewustzijn te creëren voor het goede doel waar zij voor strijden.

Brochures om te inspireren

​Naast het praktisch neerzetten van informatie kan een prachtig ontworpen brochure de lezers ook inspireren over talloze mogelijkheden. Dit middel heeft namelijk de kracht om op een visuele, pakkende manier een bepaalde boodschap over te brengen. Dit kan het verkondigen van een verhaal een stuk overtuigender maken.

Zo biedt een brochure alle ruimte om op een aantrekkelijke manier de organisatie voor te stellen, een stukje te delen over de geschiedenis en misschien wel missie, visie of bedrijfscultuur. Deze achtergrondinformatie kan hét extra stukje zijn dat partners, investeerders of potentiële klanten aantrekt.

Om volledig aan te sluiten bij de persoonlijkheid van een organisatie is een ijzersterk ontwerp nodig. Via verschillende partijen kun je dit drukwerk online bestellen, met keuze uit brochures in verschillende formaten, afwerkingen en stijlen. Ontdek ook de kracht van bedrijfsbrochures en laat jouw organisatie schitteren op papier!