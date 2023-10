Commissaris van de Koning Arno Brok op werkbezoek in de Sluisfabriek

ma 16 oktober 2023 19.10 uur

DRACHTEN - Commissaris van de Koning Arno Brok bracht maandag een werkbezoek aan Drachten. Deze keer werd het bezoek gehouden in de Sluisfabriek in Drachten.

Na een welkomstwoord door Trea Westra werden als eerste de plannen voor De Haven doorgenomen. Brok deed dat samen met wethouder Robin Hartogh Heys van der Lier en Marco Swenne, senior adviseur EZ.

Tijdens rondleiding door de Sluisfabriek vertelde Roelof Hazelhoff van Smelne's Erfskip over de industrialisatie in Drachten. De Sluisfabriek was destijds de eerste fabriek in het havengebied. Verderop vertelde Wybren Jorritsma van Museum Dr8888 over een project op het Raadhuisplein waaraan in de Sluis wordt gewerkt.

Ewoud Stadman van praktijkschool PRO Drachten vertelde over de samenwerking met stageplekken voor bijzondere kinderen. Ook was de jonge theatermaker Oane Marten van der Veen aanwezig om te vertellen hij onder andere dat zijn carrière in de Sluis was begonnen.

Arno Brok ontving uit handen van Anatoli uit Oekraïne een kunstwerk dat hij namens de Sluisfabriek had gemaakt. Het kunstwerk staat voor het openen van deuren voor nieuwe kansen.

