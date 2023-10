Vlucht voor politie eindigt op lantaarnpaal in Drachten

ma 16 oktober 2023 10.25 uur

DRACHTEN - Een 35-jarige automobilist uit Drachten probeerde zondag aan de politie te ontkomen in zijn woonplaats. Zijn vluchtpoging strandde uiteindelijk op een lantaarnpaal op de rotonde van de Zuiderhogeweg.

De politie had de man in het vizier en agenten wilden hem aan het begin van de avond controleren omdat hij mogelijk onder invloed achter het stuur zat. In De Drait kreeg de chauffeur een stopteken maar hij besloot deze te negeren en ervan door te gaan.

Achtervolging

Er ontstond een achtervolging waarbij er met hoge snelheid door Drachten werd gereden. De politie achtervolgde de man met meerdere voertuigen.

De 35-jarige automobilist ging via de Eikesingel de Zuiderhogeweg op. "Uiteindelijk kwam de auto tegen een lantaarnpaal bij de rotonde aan de Zuiderhogeweg tot stilstand." zo laat politiewoordvoerder Thijs de Jong deze site weten.

Stroomstootwapen

Om de man te kunnen aanhouden moesten agenten zelfs nog dreigen om het stroomstootwapen te gebruiken. De Drachtster is daarna meegenomen naar het politiebureau. Op het bureau bleek na een speekseltest dat de man onder invloed was van drugs. Er is daarna een bloedtest afgenomen voor nader onderzoek.

Invordering rijbewijs

Het rijbewijs is ingevorderd en de auto is door de politie in beslag genomen. De man wordt verdacht van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. De verdachte is inmiddels heengezonden en er wordt proces-verbaal opgemaakt.

