Tilster stapt toch in de auto zonder geldig rijbewijs

vr 13 oktober 2023 18.23 uur

KOOTSTERTILLE - Een automobilist uit Kootstertille liep vrijdag tegen de lamp toen hij onderweg zonder geldig rijbewijs werd betrapt. De politie zag de man 's ochtends rijden en de agenten onderwierpen de man aan een controle.

De man had eerder een ontzegging van de rijbevoegdheid opgelegd gekregen nadat zijn rijbewijs in augustus was ingevorderd bij een forse snelheidsoverschrijding.

Deze vrijdag werd hij dus opnieuw aangehouden. Er is proces-verbaal opgemaakt en de rechter zal zich op een later moment uitspreken over een passende straf.