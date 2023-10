Vrouw weigert ademtest: boete en 9 maanden rijontzegging

do 12 oktober 2023 18.30 uur

LEEUWARDEN - Een 30-jarige vrouw uit Drachten, die eind september vorig jaar weigerde mee te werken aan een ademanalyse, is donderdag door de politierechter bij verstek veroordeeld tot een boete van 1000 euro en een onvoorwaardelijke rijontzegging van negen maanden.

Met vier wielen in de berm

Eind van de middag kreeg de politie verschillende meldingen dat er op de A6 bij Lemmer iemand slingerend en langzaam reed. De auto kwam op een gegeven moment met vier wielen in de berm. De bestuurder nam de afslag Follega en reed richting Oosterzee.

Een wijntje gedronken en een joint gerookt

De politie zag dat de auto weer in de berm terechtkwam en een stoeprand raakte. Toen ze eenmaal aan de kant was gezet verklaarde de verdachte dat ze de vorige dag een wijntje had gedronken en een joint had gerookt.

Onder invloed

De agenten hadden de indruk dat de vrouw onder invloed was. Ze sprak met dubbele tong, had bloeddoorlopen ogen en ze rook naar alcohol. De vrouw weigerde mee te werken aan een ademanalyse.

Als reden voor de weigering gaf ze dat ze dat "niet passend" vond. De door de rechter opgelegde straf was gelijk aan de eis van de officier van justitie.