Drachten: hennepkwekerij en verboden wapen ontdekt

do 12 oktober 2023 15.01 uur

DRACHTEN - Een kleine hennepkwekerij is woensdag door de politie ontdekt in een woning aan de Sint Jansberg in Drachten. Op de zolder van de woning werden tientallen hennepplanten aangetroffen.

Drie inwoners van Drachten (mannen van 17, 46 en 56 jaar oud) zijn door de politie aangehouden in verband met de kwekerij.

Bij de inval werd eveneens een verboden wapen, te weten een knalpistool, in beslag genomen. De politie heeft de zaak in onderzoek en de kwekerij is ontmanteld.