Deze oude locomotief verlaat na 10 jaar Drachten

wo 11 oktober 2023 22.35 uur

DRACHTEN - De oude stoomlocomotief op het terrein van Philips is er niet meer. De locomotief werd woensdag met een kraan weggetakeld en is verkocht aan Stichting 2454CREW in Roosendaal.

De diesellocomotief ex NS 662 stond sinds 2013 als monument op het terrein van de Philips fabriek in Drachten als herinnering aan de voormalige tram/spoorlijn tussen Groningen en Drachten. De Stichting 2445CREW wil de diesellocomotief weer rijvaardig op het spoor krijgen.

"In 2010 hebben we deze mooie locomotief gered van de sloper en naar Drachten gehaald." zo laat Date Jan de Vries van Stichting Spoorverleden weten. "In 2013 is de locomotief naar Philips in Drachten gebracht en daar heb ik samen met een groep vrijwilligers de locomotief opgeknapt."

Tien jaar later moest de locomotief helaas van het Philips-terrein. In 2010 werd de locomotief van de sloop gered en nu ligt er weer een mooie toekomst voor de locomotief in het verschiet.