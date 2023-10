Meisje naar ziekenhuis na onwelwording door GHB / alcohol

wo 11 oktober 2023 17.50 uur

DRACHTEN - Een meisje is woensdagmiddag per ambulance naar het ziekenhuis gebracht nadat ze onwel was geworden. Dat gebeurde aan het einde van de middag in het Reidingpark in Drachten.

Het meisje was samen met nog een ander meisje onwel geworden. Volgens omstanders zou het gebruik van GHB hiervan de oorzaak zijn geweest. Andere mensen spraken overigens dat ze te veel wodka hadden gedronken.

Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse voor de hulpverlening.