Otter maakt wandeling door Drachtster woonwijk

vr 06 oktober 2023 13.55 uur

DRACHTEN - Bewoners van de wijk het Fennepark in Drachten keken vrijdag aan het einde van de ochtend raar op. Waar normaal honden en katten over straat lopen, stak nu een otter de weg over! Het dier wandelde vanaf de vijver richting de sloot.

Buurtbewoner Melvin zag de otter lopen op de Waterlelie. "Ik heb hier nog nooit eerder een otter zien lopen", zo liet hij weten. Hij wist snel wat foto's te maken van het dier voor deze weer in het water verdween. "Verderop in de wijk zijn baggerwerkzaamheden gaande. Wellicht dat 'ie daarvoor gevlucht is".

De reden dat je een otter bijna nooit ziet is dat het dier dan meestal ligt te slapen. 's Nachts komt de otter tot leven en kan dan met gemak 20 kilometer afleggen. Dan jaagt 'ie voornamelijk op vis, maar ook andere waterdieren zoals ratten, krabben en insecten staan op het menu.

Toch is er een tijd geweest dat de otter helemaal niet in Nederland voorkwam. In 1988 werd de laatste otter die destijds leefde bij Joure doodgereden. In 2002 werden er nieuwe otters uitgezet. En na het het eerste jaar werden er al jongen geboren. Daarna doken ze op in allerlei gebieden waar schoon water en voedsel aanwezig was, waaronder ook in Friesland.

