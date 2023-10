Echtpaar uit Drachten pleegde reeks vuurwerkaanslagen

di 03 oktober 2023 16.13 uur

LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) houdt een voormalig echtpaar (52 en 54 jaar) uit Drachten verantwoordelijk voor een reeks aanslagen met vuurwerkbommen. De delicten werden in 2019 en 2020 gepleegd in Stiens - hun toenmalige woonplaats - en Vrouwenparochie.

In zijn allerlaatste optreden als officier van justitie eiste Roelof de Graaf celstraffen van respectievelijk 18 maanden voor de man en een jaar voor de vrouw.

Twee bommen

Beide verdachten ontkenden categorisch betrokken te zijn geweest bij de aanslagen. De zaak voert een hele tijd terug. Bij een bewoner van de Dr. S. Huismanstrjitte in Stiens werd tot twee keer toe een vuurwerkbom in de brievenbus gegooid: in de nacht van 20 mei 2019 in de nacht van 22 op 23 november 2019.

Steen door de ruit

In oktober en april van dat jaar had de bewoner een steen door de ruit gekregen. In de tussenliggende maanden waren in de nabije omgeving een tweetal aanslagen met vuurwerkbommen gepleegd. Op 23 december 2019 werd er bij een woning aan de Roptastins in Stiens vuurwerk in de brievenbus gegooid. Een kleine maand later was er een ontploffing bij een woning aan de Netaris Brungerstraat in Vrouwenparochie.

'kwade genius'

Telkens werd er zwaar vuurwerk in de brievenbus gegooid en was de schade groot. En in al die zaken wees De Graaf de vrouwelijke verdachte aan als "de kwade genius". Zowel de vrouw als de man hebben volgens De Graaf veel meer op de kerfstok dan ze willen toegeven.

Veel impact

Na kort overleg met advocaat Fer Grijmans verklaarde de man dat hij zich bij het ingooien van een ruit heeft laten meeslepen en dat hij handelde in opdracht van zijn medeverdachte. Volgens De Graaf heeft hij veel meer gedaan dan hij wil toegeven.

De aanslagen hebben veel impact gehad op de betrokkenen. De slachtoffers uit Vrouwenparochie worden nog altijd geconfronteerd met de gevolgen. Beide slachtoffers kampen met slaapproblemen.

Geestelijk kapotgemaakt

Hun plaatsgenoot zei dat hij door de aanslagplegers geestelijk kapot is gemaakt. De Graaf: "Hij is jarenlang geterroriseerd". Tegen het advies van de reclassering in eiste de officier ook voor de vrouw een gevangenisstraf. "Als ik zie wat ik aan haar toereken dan ontkom je niet aan het vragen van een forse gevangenisstraf", aldus De Graaf.

De rechtbank doet op 17 oktober uitspraak.