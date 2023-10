Nieuwe route tijdens 19e editie van 8 van Drachten

zo 01 oktober 2023 19.28 uur

DRACHTEN - Duizend hardlopers deden zondag mee aan de 8 van Drachten. De deelnemers troffen goede weersomstandigheden op deze eerste oktoberdag.

De 8 van Drachten werd dit jaar wederom geheel door Drachten gelopen, maar wel over een nieuwe route.

De start was op het Museumplein. Vervolgens ging de route via de Zuiderbuurt naar het Moleneind NZ(Drachtstervaart) en daarna liepen de deelnemers door het Slingepark naar het Drachtsterbos. Vervolgens via de Postlaan en de Sydwende om daarna door het Slingepark te gaan om weer uit te komen bij de Drachtstervaart. Via het Moleneind gingen de deelnemers door naar de finish op het Museumplein.

Ieder jaar staat er een goed doel centraal. Dit jaar is dat het Foppe Fonds. Het Foppe Fonds zet zich in voor jongeren voor wie sporten niet vanzelfsprekend is vanwege hun lichamelijke of verstandelijke beperking of omdat hun ouders door financiële omstandigheden hun kind niet kunnen laten sporten.

