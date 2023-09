Brandende elektrakast zorgt voor stroomstoring

za 30 september 2023 13.01 uur

LANGEZWAAG - Door nog onbekende oorzaak is zaterdag brand ontstaan in een elektrokast in Langezwaag. Even na het middaguur werd de brandweer van Gorredijk opgepiept. Eenmaal ter plaatse aan de Hegedyk kwam er behoorlijk wat rook uit de kast.

De brand brand zorgde er voor dat de omliggende woningen zonder stroom kwamen te zitten. Volgens netbeheerder Liander gaat het om minder dan 25 aansluitingen. Rond 16.30 uur was de storing verholpen.

Hoewel de brandweer vlot ter plaatse was konden de lieden nog niet beginnen met blussen. Eerst moest de stroom van de kast worden gehaald.

